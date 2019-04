Rogo nella notte a Breda di Piave, devastate due auto

Un incendio, divampato alle 3.20 circa della scorsa notte, ha distrutto due auto posteggiate nel vialetto d'ingresso e all'esterno di un'abitazione al civico 24 di via Villa del Bosco a San Bartolomeo di Breda di Piave. Si tratta di una Opel Corsa e una Ford Focus, di proprietà rispettivamente di un 62enne della zona e di un 44enne di origini salentine. Le fiamme anno intaccato, distruggendola, anche una pompeiana oltre ad un gazebo di legno. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona, risvegliati dal crepitio del fuoco e dal fumo.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri della stazione di Spresiano. Un residente, cercando di intervenire per spegnere il rogo, è rimasto leggermente intossicato ma ha rifiutato le cure degli infermieri del Suem 118, giunti sul posto su richiesta delle forze dell'ordine. Per ora è impossibile stabilire quali siano le cause dell'incendio: non si esclude la matrice dolosa, con l'azione di un piromane, ma sembra per ora più probabile un corto circuito ad uno dei due mezzi. Risale a poche settimane fa (nella notte del 3 aprile) l'incendio divampato all'esterno dell'ufficio postale di Breda di Piave: anche in quel caso due veicolo vennero distrutti dalle fiamme. Non ancora chiarito se ad agire sia stato o meno un piromane.