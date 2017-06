I ladri sono alla porta: mamma riesce a respingere l'attacco e a farli fuggire

BREDA DI PIAVE Blitz dei ladri nella notte tra sabato e domenica in via Cal di Breda a Vacil di Breda. Ignoti, poco dopo l'1.30, hanno cercato di penetrare all'interno di un appartamento ma sono stati fortunatamente costretti alla fuga dalla pronta reazione di una residente. L'episodio è stato riportato dal marito della donna in un post comparso sul gruppo Facebook "Furti in corso".

"Ieri notte, verso le 01:30 am -così ha raccontato- hanno cercato di entrare nel mio appartamento, in Via Cal di Breda a Vacil di Breda di Piave. Io ero al lavoro (sono turnista). Mia moglie, dopo aver messo i bambini a letto, ha sbrigato alcune faccende e si è preparata per andarsene a letto, poi è andata ad assicurarsi che la porta d'entrata dell'appartamento (una porta blindata) fosse chiusa bene e si è accorta che la chiave era spostata, come se qualcuno l'avesse spinta da fuori. Ha cercato di infilarla nuovamente nella serratura, ma faceva fatica ad entrare, come se nella serratura ci fosse qualcosa. Ha provato a girare la maniglia e si è accorta che la porta ERA APERTA (invece la serratura l'aveva chiusa completamente quando era tornata dalla passeggiata con i bambini)".

"Fortunatamente mia moglie -continua- è riuscita a fatica a opporre resistenza e a richiudere la porta, e a richiuderla a chiave mentre urlava a squarciagola aiuto, ma la paura è stata tantissima. Il corridoio era buio e non è riuscita a vedere chi fosse. Chiamate le forze dell'ordine che sono subito arrivate per un sopralluogo. Comunque non è riuscita a dormire finché non sono tornato dal lavoro. Fortunatamente i bambini non si sono svegliati nonostante le sue urla. Ma se mia moglie fosse già stata a letto o non avesse controllato la porta di entrata? Il bastardo era praticamente già entrato in casa! La sua fortuna è che non fossi presente, altrimenti gli avrei fatto passare la voglia di provare ad entrare in casa altrui. Fate attenzione!!!".