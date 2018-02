Breda di Piave, studentessa 18enne uccisa da un'embolia polmonare

BREDA DI PIAVE Martedì scorso era stata ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per una grave embolia polmonare. Sabato, dopo alcuni giorni di agonia, è morta, lasciando nel dolore la madre, il fratello, i parenti e gli amici. Questa la tragica fine di una 18enne di Breda di Piave, Nicole Roberto, studentessa 18enne che frequentava l'istituto professionale "Turazza" di Fiera, a Treviso. Durante l'estate aveva svolto uno stage in una pasticceria di Carbonera: doveva essere l'inizio di una carriera lavorativa, stroncata purtroppo troppo presto. Dopo la tragedia è stato dato il nullaosta per la donazione degli organi ; l'espianto avverrà nella giornata di oggi, lunedì. Il funerale sarà celebrato probabilmente nei prossimi giorni.

Nicole si era sentita male martedì mattina quando si trovava sulla porta di casa: stava andando a prenotate l'esame per la patente di guida. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi e immediato è scattato il ricovero al Ca' Foncello. La 18enne sembrava essersi ripresa ma poi, mercoledì, la situazione è nuovamente precipitata, fino al tragico epilogo di sabato, quando è stata dichiarata clinicamente morta. Nicole lascia la madre Renza Bruniera ed il fratello, Marco, parrucchiere. A riportare la notizia è stata oggi la Tribuna di Treviso.