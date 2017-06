Breda, il sindaco Rossetto: “Risparmio del 72% sull’illuminazione pubblica"

BREDA DI PIAVE Moreno Rossetto, candidato sindaco di Breda di Piave illustra, dati alla mano, i progetti e gli investimenti che ha intenzione di realizzare nei prossimi cinque anni se sarà riconfermato alla guida del Comune. “In questi cinque anni di amministrazione abbiamo sempre lavorato per il bene della comunità e con grande attenzione ai conti comunali - esordisce - siamo riusciti a spegnere tutti i mutui e di conseguenza il Comune di Breda di Piave, grazie al nostro operato, può tornare a investire e andare a caccia di nuovi finanziamenti. Con la lista Civica per Breda intendiamo dunque dare continuità al lavoro iniziato e portare a compimento l’opera, varando nuovi investimenti per offrire servizi ai cittadini.

Ricordo prima di tutto il grande progetto di project financing per la nuova illuminazione pubblica. Abbiamo varato il bando da 1,4 milioni di euro ed è giunta un’offerta da 800.000 euro, con grande risparmio per le casse pubbliche, grazie alla quale andremo a rinnovare con luci a led ben 1372 punti luce, aggiungendo inoltre 40 nuovi punti in aree attualmente poco illuminate. Senza dimenticare che il progetto prevede 13 passaggi pedonali illuminati e antenna Wi-Fi in tutti i lampioni. Questo ci consentirà un risparmio del 72%. In soldoni, da 125.000 euro di spesa annua per l’illuminazione, passeremo a 30.000 euro. Liberando risorse per altri investimenti. Nuova illuminazione è dunque sinonimo di sicurezza, decoro urbano, risparmio.

Entro fine anno daremo il via al progetto esecutivo e al bando di affidamento lavori della nuova scuola media di Breda, un progetto da 4,5 milioni di euro. E a Vacil sono partiti i lavori per l’ammodernamento della scuola materna, 450.000 euro di investimento per i quali abbiamo ottenuto ben 400.000 euro di finanziamento grazie al nostro buon operato. Altri investimenti che riusciremo a realizzare grazie al lavoro fatto sinora sono i percorsi ciclopedonali: il collegamento tra Breda e Pero e cimitero, il collegamento tra Saletto e San Bartolomeo e cimitero, una pista ciclopedonale in via Molinetto a Saletto per avere più sicurezza sulla SP 57. Poi il miglioramento della viabilità sulla SP 59 (via Piave), via Silvio Pellico, e il collegamento Breda-Treviso. Tutto per offrire una mobilità “dolce”, sicurezza stradale, servizi per i cittadini e anche per i turisti che potranno viaggiare dal Piave a Treviso, apprezzando le bellezze del nostro magnifico territorio, una ulteriore leva all’economia locale”.