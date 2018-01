Nuova viabilità a Silea con una bretella autostradale tra l'A27 e la Treviso Mare

SILEA Un bilancio triennale ricco di progetti quello stilato dall'amministrazione di Silea nell'ultimo consiglio comunale del 21 dicembre scorso. Si parte con un progetto di bretella autostradale che potrebbe ridurre e non di poco il traffico sulla Treviso Mare nelle ore di punta. Chi proviene dalla tangenziale di Treviso avrà la possibilità di immettersi in autostrada senza transitare per la maxi-rotonda del Silea Mare e di imboccare sulla destra la bretella di collegamento al casello dell'A27 "Treviso Sud". Un'opera, quella realizzata da Veneto Strade, dal costo totale di un milione di euro ma che vedrà il contributo economico anche del comune, che interverrà con 200 mila euro in due anni e che toglierà ogni dubbio su un passato progetto di sovrappasso da tempo rigettato.

Sul piatto anche la sicurezza stradale. In arrivo in via Cendon ben quattro nuovi autovelox ma anche attraversamenti pedonali illuminati per ridurre la velocità di chi transita. Sempre a Cendon, si stà già pensando di valorizzare il centro storico lungo il Sile, con la pedonalizzazione del molo. Zona pedonale che interesserà il tratto di alzaia subito dopo la chiesa per proseguire in direzione imbarcadero fino alla villa di via Collotti.

In arrivo un bando "verde" già soprannominato green revolution dal sindaco di Silea Rossella Cendron: "Un bando da 60 mila euro che riguarda l'efficientamento energetico per i privati come la sostituzione della caldaia - afferma Cendron - ma che riguarderà anche la mobilità elettrica di auto e bici". Da un comune sempre più green in arrivo anche il completamento della pista ciclabile da Canton a Sant'Elena ma anche l'adeguamento antisismico dei sei istituti comunali. Un investimento da 1,7 milioni di euro che coinvolgerà le tre scuole elementari, i due asili e la scuola media di Silea.