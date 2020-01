Spaventoso incendio in un deposito di vernici e solventi a Brugnera

Spaventoso rogo mercoledì persso un deposito di vernici e solventi a Brugnera, in via Lino Zanussi. Al lavoro 6 squadre dei vigili del fuoco di Pordenone, integrate da 2 provenienti dal comando di Treviso che hanno operato per lo spegnimento di un violento incendio che ha interessato un deposito di una ditta ubicato nella zona industriale di Brugnera. La sala operativa di Pordenone è stata attivata alle 22.35 e subito ha risposto con l'invio delle predette squadre che gradualmente hanno contenuto l'incendio che interessava circa 400 mq di una struttura esterna. Rimasta sul posto una squadra che con l'ausilio di una escavatrice ha rimoso gli elementi della struttura crollata per lo spegnimento di alcuni focolai residui e la messa in sicurezza.