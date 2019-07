Precipita dal tetto, tremendo volo da dieci metri: ferito muratore trevigiano

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì, in un cantiere edile di Brugnera. Un 57enne di Gaiarine, per cause in corso di accertamento, è precipitato dal tetto su cui si trovava da un'altezza di circa dieci metri. Il muratore, ferito in modo molto grave, è stato trasportato d'urgenza, in elicottero, al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri di Prata e i periti dell'azienda sanitaria.