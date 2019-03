Ciclista 71enne cade in discesa e si procura un importante trauma facciale

Cinque tecnici del Soccorso Alpino di Pordenone sono intervenuti domenica pomeriggio a Budoia (PN) per recuperare un ciclista caduto in discesa lungo il sentiero che da Dardago conduce alla chiesa di San Tomé. L'incidente si è verificato più o meno nello stesso tratto dove anche sabato sera un altro ciclista è stato soccorso dopo una caduta, dovuta alla presenza di sassi, fogliame e avanzi di neve. L'uomo, A.S. di 71 anni della provincia di Treviso, ha riportato un trauma facciale e per questo motivo è stato imbarellato e consegnato ai sanitari dell'ambulanza giunta nei pressi. Si raccomanda prudenza sui sentieri in questa stagione di passaggio, soprattutto con le mountain bike, visto che in molti presentano terreni ancora molto variabili.

Gallery