Il bullo delle corriere torna in azione: apre un estintore e fa ritardare le corse di 45 minuti

Il bullo delle corriere di Castelfranco Veneto ha colpito ancora. Non gli è bastato essere denunciato, sabato scorso, per interruzione e turbativa di pubblico servizio dopo essere salito sui tetti di alcune corriere posteggiate nell'autostazione di via Podgora nell'orario di punta. Il 18enne Halim Boughdadi, nato e residente in città, alle 18.30 di venerdì ha difatti deciso di aprire improvvisamente un estintore all'interno di uno dei bus presenti in zona e diretti a Padova, impedendo così al mezzo di ripartire per ben 45 minuti, con quindi notevole disagio per tutti i passeggeri, tra pendolari e studenti. Nonostante dopo il gesto sia subito scappato lontano, forse per paura di essere identificato, i carabinieri hanno comunque in breve tempo capito che l'autore del gesto fosse lui, tanto che sarà ora denunciato per interruzione di pubblico servizio e danneggiamenti.