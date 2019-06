Busta sospetta in Comune, concluse le analisi: «Nessun pericolo»

Si è conclusa nel migliore dei modi possibili la vicenda della busta sospetta recapitata in municipio a Treviso lunedì mattina con all'interno una polvere sospetta che aveva fatto temere per la salute di sette dipendenti comunali.

Nel pomeriggio di mercoledì 26 giugno sono arrivati anche gli ultimi risultati relativi all’indagine microbiologica sulla polvere bianca. Tutte le analisi svolte hanno dato esito completamente negativo. La seconda parte degli esami, così come la prima, è stata condotta dall’Istituto Zooprofilattico di Legnago, in provincia di Padova. Le sette persone in osservazione domiciliare sono subito state avvertite con interruzione immediata della profilassi antibiotica in corso. Tutti loro, da domani, potranno tornare al lavoro senza nessun pericolo per le loro condizioni di salute. Spetterà ora alle forze dell'ordine provare a risalire ai responsabili di un gesto tanto vile quanto meschino.