Rischia di morire soffocato, un negoziante invece di aiutarlo lo caccia dal locale

TREVISO "Aiuto! Aiuto! Sto soffocando!" E' stato questo il disperato grido d'aiuto di un 27enne veneziano, arrivato a Treviso per fare visita a un suo cliente nel carcere di Santa Bona. Investigatore privato e amministratore di sostegno di professione, il ragazzo è stato colpito da una violenta crisi respiratoria nella giornata di venerdì scorso.

A dare la notizia è stato "Il Gazzettino di Treviso". Nonostante facesse molta fatica a respirare, il giovane è riuscito a digitare il numero del 118 per chiedere aiuto, ma quando gli è stato chiesto dove si trovasse la voce gli è venuta meno. Tenace e determinato ha pensato, con le ultime forze che gli rimanevano, di entrare in un negozio della zona per chiedere al proprietario di parlare con i soccorsi. Varcata la soglia della porta però il veneziano è stato sbattuto fuori con veemenza dal titolare dell'attività che l'ha lasciato rantolante sul marciapiede antistante l'entrata. Per fortuna del 27enne un'automobilista lo ha notato steso a terra mentre stava transitando in macchina lungo viale Monfenera e si è fermato per prestargli soccorso. Ora il giovane è fuori pericolo, grazie all'intervento del suo salvatore e del personale del Suem, ma ha già dichiarato di voler denunciare per omissione di soccorso l'esercente trevigiano che ha quasi rischiato di ucciderlo.