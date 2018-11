Battuta di caccia sfortunata per un cacciatore 40enne: compagno gli spara in un occhio

Un colpo secco in un occhio, un pallino di fucile indirizzato ad un fagiano ma che invece ha colpito in pieno viso un compagno di caccia. Questo quanto successo verso le ore 9 di sabato nella campagna di Volpago del Montello, in via Martignago lungo la vecchia ferrovia, quando un 40enne bracciante agricolo trevigiano ha improvvisamente ricevuto in un occhio un 'proiettile' sparato da un amico con cui era uscito per cacciare selvaggina. Immediatamente soccorso dai sanitari del Suem 118, è stato poi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora ricoverato nel tentativo di salvargli la vista dell'occhio colpito. Sul fatto indagano, invece, i carabinieri.

