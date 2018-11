Cacciatore spara a un fagiano ma colpisce l'amico

Un colpo secco in un occhio, un pallino di fucile indirizzato ad un fagiano che invece ha colpito in pieno viso un compagno di caccia. Questo quanto successo verso le 8.40 di domenica 25 novembre nella campagna di Volpago del Montello, in via Martignago lungo la vecchia linea ferroviaria che collegava Montebelluna a Susegana.

Protagonista della vicenda il quarantenne G.R, bracciante agricolo trevigiano che si è ritrovato in un occhio un 'proiettile' sparato dall'amico con cui era uscito per una battuta di caccia. Immediatamente soccorso dai sanitari del Suem 118, è stato poi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Secondo i medici l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sotto shock invece il cacciatore che ha colpito il quarantenne all'occhio. Sul fatto indagano i carabinieri.

