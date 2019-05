Cadavere nelle acque del Monticano: è il pensionato sparito da casa

È stato ritrovato nel tardo pomeriggio di giovedì 9 maggio il corpo senza vita del 62enne Marino Pillon, ex idraulico di Fontanelle che era sparito da casa lo scorso 24 aprile dopo aver lasciato la sua auto vicino al ponte sul Monticano, a Camino.

Chi lo conosceva bene temeva che l'uomo si fosse gettato nel fiume, preoccupato per le sue condizioni di salute. Le ricerche erano andate avanti per diversi giorni ma dell'uomo sembrava essersi persa ogni traccia. Nelle scorse ore però il tragico epilogo della vicenda: nella frazione di Fratta, il cadavere dell'uomo è stato recuperato dalle acque del Monticano. Sui social sono stati numerosi i messaggi di cordoglio rivolti ad amici e familiari di Marino Pillon che, fino all'ultimo, hanno sperato di poter ritrovare ancora in vita il 62enne scomparso da casa.