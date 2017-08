Precipita dal tetto e piomba a terra dopo un volo di cinque metri: ricoverato, è grave

MORIAGO DELLA BATTAGLIA Era salito sul tetto per una serie di lavori e sistemazioni, ma un attimo di distrazione si è rivelato fatale per O.I. quarantunenne di Moriago della Battaglia.

Alle ore 13,14 l'uomo è precipitato dalla cima dell'edificio sopra cui era salito, situato in via Montegrappa. Un volo spaventoso, da un'altezza di oltre cinque metri. L'impatto con il suolo è stato violentissimo. Chi ha assistito alla scena ha capito al volo la gravità della situazione e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem118 che ha portato d'urgenza l'uomo all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il quarantunenne, al momento, si trova ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine per provare a chiarire la dinamica dell'accaduto.