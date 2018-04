Precipita tra gli alberi con il parapendio: salvato dal soccorso alpino

BORSO DEL GRAPPA Ennesima disavventura con il parapendio nella zona del Monte Grappa. Erano da poco trascorse le 13.20 di sabato 21 aprile quando il 118 di Treviso ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per un parapendio precipitato tra gli alberi dopo la prima galleria della Strada Generale Giardino sul Monte Grappa.

Una squadra di soccorritori ha raggiunto pochi minuti dopo il punto indicato e si è calata per circa ottanta metri tra la vegetazione nel ripido canale sotto la strada. Il pilota, J.H., 44 anni, polacco, era rimasto illeso nella caduta e stava scendendo a terra in autonomia. I soccorritori lo hanno aiutato a recuperare il proprio materiale e, dopo averlo assicurato, lo hanno affiancato per farlo risalire a monte in sicurezza. Una disavventura finita fortunatamente nel migliore dei modi.