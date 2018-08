Cade dalla scala nel giardino di casa, è grave

SALGAREDA Stava eseguendo dei lavori di pulizie all'esterno della casa - come riporta il quotidiano il Gazzettino - quando è caduta dalla scala battendo violentemente il capo a terra. Ad accorgersi della donna, Z.N. 68enne, riversa a terra in una pozza di sangue, i vicini di casa, in via Montello a Salgareda. La donna, commerciante con rivendita di frutta e verdura lungo la Postumia a Ponte di Piave, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in elisoccorso, nel reparto di rianimazione. Sul luogo dell'incidente oltre al Suem118 anche i carabinieri.