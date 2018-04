Cade dalle scale e muore, la Procura di Treviso apre un’inchiesta

VOLPAGO DEL MONTELLO Era caduta dalle scale con la sedia a rotelle nella giornata di ieri, 10 aprile. E' morta oggi in ospedale Adriana Bortolotti, classe 1922, ospite della casa di riposo di Selva di Volpago del Montello e originaria di Bergamo. Le circostanze in cui è accaduto il fatto hanno indotto la Procura a disporre l'autopsia sul corpo dell'anziana e il sequestro della sedia a rotelle. Negli spazi della casa di riposo di Selva sono giunti anche i Nas per verificare le condizioni della struttura. Ora al vaglio dell’inchiesta il fascicolo d'indagine del Pm De Donà.