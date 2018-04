Caduta libera di sette metri con il parapendio, ferito 43enne

BORSO DEL GRAPPA Brutta caduta con il parapendio per un turista 43enne. K.M. turista classe '75 proveniente dalla Repubblica Ceca è rimasto ferito, fortunatamente non in gravi condizioni. In fase di atterraggio, lo straniero è sceso in caduta libera per sette metri sbattendo a terra. La chiamata di soccorso, avvenuta alle 13.50, ha richiesto l'intervento degli uomini del Suem118 che hanno trasportato il 43enne all'Ospedale Ca' Foncello di Treviso.