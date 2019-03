Condannato per furti, latitante arrestato dai carabinieri di Montebelluna

Questa notte a Caerano di San Marco, i carabinieri del nucleo radiomobile di Montebelluna hanno arrestato Alessandro Caari, 50enne pluripregiudicato per furti, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso a gennaio scorso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso. L'uomo, latitante da tempo, deve espiare una pena di un anno e quattro mesi di reclusione per una serie di furti commessi a Fregona e Farra d'Alpago nel corso del 2012. Al termine delle formalità di rito l'arrestato è stato associato al carcere di Treviso.