Caldaia malfunzionante, 37enne intossicata e ricoverata in ospedale

Una 37enne di origini marocchine, B.G., è stata soccorsa dal Suem 118, nella serata di Santo Stefano, per un malore dovuto ad un'intossicazione causata da inalazione di monossido di carbonio. La donna si trovava all'interno del suo appartamento, a Caerano San Marco in via del Termine. Sul posto, oltre ad una ambulanza del Suem 118, sono intervenuti, poco dopo le 21.30 circa, i vigili del fuoco. I pompieri hanno accertato che a provocare il malore, da cui la straniera è stata colta, sarebbe stato il malfunzionamento della caldaia installata nella propria abitazione. La 37enne è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna.