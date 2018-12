Casa in ristrutturazione depredata: sparite tutte le grondaie in rame

Ladri di "oro rosso" in azione a Caerano San Marco. Ignoti, nei giorno scorsi, hanno preso di mira un'abitazione in fase di ristrutturazione di via Montegrappa. I malviventi hanno trafugato una cinquantina di metri di grondaie che erano già state posizionate dagli operai di una ditta incaricata nel lavoro di installazione. Sono stati gli stessi dipendenti di questa azienda a rendersi conto di quanto avvenuto e a segnalare il fatto ai proprietari dell'edificio. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Montebelluna che ora indagano sull'episodio per risalire ai responsabili.