Cagnolino finisce dentro una canaletta: lo salvano i vigili del fuoco

Poteva finire in dramma, ma invece si è tutto risolto per il meglio. Si può riassumere così la mattinata passata da una squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, impegnata in un intervento particolare in via III Armata a Barcon di Vedelago. I pompieri hanno difatti dovuto operare in una canaletta chiusa da un pozzetto dopo che all'interno era precipitato un cagnolino di piccola taglia che era impossibilitato ad uscirne autonomamente. L'intervento, con l'ausilio del Consorzio di Bonifica del Piave, è durato dalle ore 10.20 fino alle 12 e l'animale è potuto poi tornare tra le braccia del proprio padrone.