Caldo killer nella Marca: morto un 57enne, in coma un muratore

Picchi di 40° nella Marca e il caldo record di queste ore inizia a mietere le prime vittime anche in provincia di Treviso. Giovedì nero in provincia di Treviso dove, nelle scorse ore, un ex camionista di 57 anni ha perso la vita e un muratore è finito in coma mentre stava lavorando in un cantiere a Ponte della Priula.

Come riportato dalla "Tribuna di Treviso", a perdere la vita per il caldo è stato George Tinca, conosciuto da tutti come Giorgio, un cittadino rumeno di 57 anni che ormai da alcuni anni dormiva in una monovolume parcheggiata a Riese Pio X, nonostante la Caritas gli avesse messo a disposizione un ambiente al coperto con una brandina e un lavabo. Giovedì mattina sono stati proprio i volontari della Caritas a trovarlo senza vita nella monovolume, stroncato dalle temperature elevatissime delle scorse ore. Assiduo frequentatore della comunità ortodossa romena della zona, in molti lo ricordano come una persona sempre gentile e riconoscente nei confronti della comunità che l'aveva accolto. La separazione dalla moglie e la perdita della casa l'avevano costretto a vivere in strada ormai da alcuni anni. Era sempre riuscito a cavarsela ma giovedì il caldo killer non gli ha lasciato scampo. L'auto in cui dormiva è stata trovata con le porte socchiuse e con il portellone del cofano aperto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riese e un'ambulanza del Suem.

Sono invece molto gravi le condizioni di salute di B.C muratore romeno di 44 anni che, giovedì pomeriggio, è crollato al suolo dopo aver lavorato per diverse ore sotto il sole in un cantiere di Ponte della Priula. Il personale sanitario subito accorso ha trasportato il 44enne all'ospedale di Conegliano, dov'è ricoverato in coma. Le prossime ore saranno fondamentali per valutare le sue condizioni di salute. Il malore è avvenuto nel cantiere edile vicino alla scuole don Milani della frazione di Susegana. Per la giornata di oggi, venerdì 28 giugno, l'allerta caldo resta altissima. Il caldo dovrebbe attenuare la sua morsa solo tra sabato e domenica.