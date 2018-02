Negli Usa per il cambio di sesso a spese dell'Usl trevigiana: in Rete scoppia la polemica

TREVISO Sta diventando un vero e proprio caso di livello nazionale la vicenda giudiziaria di un giovane uomo trevigiano intenzionato a cambiare sesso negli Stati Uniti d'America.

La sua vicenda è iniziata ben cinque anni fa, nel 2013, con la prima richiesta a farsi operare nel centro di altissima specializzazione Mills a San Mateo, in California. Dagli Stati Uniti la risposta era stata negativa e al paziente era stata consigliata un'operazione in Italia. Rifiutato e rispedito nella Marca trevigiana, l'uomo ha deciso di rivolgersi all'avvocato Alessandra Gracis, nato uomo ma divenuta anche lei donna nel 2012, che ha preso particolarmente a cuore la vicenda di questo cliente. La prima causa presentata al tribunale di Treviso si era conclusa nel 2015 con la sentenza che dava sostanzialmente ragione al cliente dell'avvocato trevigiano, chiedendo all'Usl di sobbarcarsi l'80% delle spese dell'operazione. Peccato però che all'uomo la sentenza non andasse ancora bene e, insieme all'avvocato, ha deciso di avviare una nuova causa che si è conclusa pochi giorni fa e ha permesso alla futura signora di venire interamente rimborsata per il suo viaggio in California (in compagnia di un'altra persona) e per le spese dell'intera operazione. Costo totale? Ventinovemila euro. Inutile dire che in Rete sono bastate poche ore perché la notizia della sentenza sollevasse l'indignazione di centinaia di utenti che hanno espresso forte disaccordo con la sentenza del giudice. L'avvocato Gracis è però irremovibile: il cambio di sesso è una patologia che va trattata come qualsiasi altro trattamento sanitario e per questo motivo il rimborso al suo cliente è stato, a suo dire, "un atto più che dovuto".