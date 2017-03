Torna l'ora legale: lancette dell'orologio avanti domenica 26 marzo 2017

TREVISO Torna l'ora legale. Avremo un'ora di luce in più, ma un'ora di sonno in meno. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2017, esattamente alle 2, le lancette degli orologi dovranno essere infatti spostate un'ora in avanti.

Il cambiamento ha effetti positivi sull’ambiente: le giornate si allungano, si consuma meno energia elettrica e si riduce l’emissione di anidride carbonica. Tuttavia, possono esserci conseguenze fastidiose per il nostro organismo: i disturbi più comuni sono un aumento dello stress, della fatica e del malumore.

UN PO' DI STORIA - L'ora legale è stata reintrodotta in Italia nel 1966, dopo la pausa di venti anni dal 1920 al 1940, con l'obiettivo di risparmiare a livello energetico sull'illuminazione elettrica. In origine, nel 1916, l'introduzione era legata ad una misura d'emergenza di guerra.