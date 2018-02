Camera di Commercio trevigiana vola a Berlino: "Una visita da 13 miliardi di export"

TREVISO Il Presidente della Camera di Commercio e di Unioncamere veneto Mario Pozza, con il Segretario Generale Romano Tiozzo, e il direttore del Consorzio Marca Treviso Alessandro Martini hanno incontrato l’ambasciatore d’Italia a Berlino Pietro Benassi a margine di un evento organizzato da Confagricoltura nell’ambito di una serie d’incontri che si svolgeranno in Germania. Un appuntamento voluto e che si basa su un valore export che vale 12,3 miliardi di euro per i soli prodotti ortofrutticoli freschi italiani. Ci accontentiamo? Anche no - risponde il Presidente Pozza -. Eventi come questi sono un’ottima opportunità per fare gioco di squadra e promuovere ancor di più le nostre eccellenze dal momento che il Veneto è tra le principali regioni per valore export con la Germania e dai colloqui avuti con l’ambasciatore – conferma Pozza - l’interesse è fortemente rivolto al territorio trevigiano e alle sue produzioni in ambito agroalimentare e vitivinicolo, della meccanica e meccatronica, del legno arredo, sportsystem e occhialeria.

L’incontro ha visto la presentazione della ciclovia Monaco – Venezia che verrà presentata nel pomeriggio agli operatori turistici tedeschi dal consorzio Marca Treviso. E’ stato presentato il volo di Ryanair tratta Treviso – Berlino che sta ottenendo grande successo da parte dei turisti tedeschi. La nostra volontà sta nel creare le opportunità affinché i turisti che arrivano a Treviso non la vivano solo come città di transito, ma quale meta di soggiorno. La nostra capacità – afferma il Direttore Alessandro Martini - deve essere quella di creare interesse e curiosità per una nuova destinazione capace con i propri prodotti, bellezze paesaggistiche, eventi culturali e congressuali, di richiamo internazionale, di rimanere nel cuore e nelle testimonianza di chi la visita per generare nuove visite in un’economia del turismo capace di dare ossigeno a tutte le componenti economiche.

All’ambasciatore Benassi è stata presentata la nuova piattaforma logistica che sorgerà a Treviso e che sostituirà l’attuale mercato ortofrutticolo. Si tratterà di una piattaforma sovraregionale con servizi per il freddo, la conservazione, la logistica che servirà tutto l’intero nordest del Paese. L’ambasciatore – informa il Presidente Pozza – ha sottolineato la sua personale attenzione al nostro territorio e al nostro sistema impresa. Il prossimo appuntamento sarà dunque a Treviso in Camera di Commercio, dal momento che l’ambasciatore ha accettato il mio invito per un evento rivolto a presentare le nostre imprese e le eccellenze produttive alla Germania con l’obiettivo di creare nuove occasioni di business anche e soprattutto per le imprese che ancora non fanno internazionalizzazione, tra gli obiettivi che la riforma ha assegnato alle Camere di Commercio.