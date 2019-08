I vicini sentono un forte odore dalla casa a fianco: 67enne trovato morto da alcuni giorni

Drammatico ritrovamento, domenica pomeriggio, in un'abitazione nella frazione di Camino a Oderzo. In piazza Zara, infatti, verso le ore 16 il Suem 118 e i carabinieri sono intervenuti congiuntamente su segnalazione di una famiglia che da giorni sentiva provenire un forte odore alacre dall'abitazione a fianco. Preoccupati per il fatto di non aver visto il proprietario negli ultimi giorni, hanno quindi fatto scattare i soccorsi. I militari, una volta entrati nell'appartamento, hanno purtroppo scoperto il cadavere, ormai in avanzato stato di decomposizione, del 67enne Giancarlo Solighetto. Ex segretario amministrativo dell'Ulss di San Donà, nel marzo 2011 era rimasto vedovo dell'allora 55enne moglie Marilena Tomasella. Secondo i primi rilievi effettuati dal medico legale, Solighetto sarebbe morto nella giornata di giovedì, ma solo i risultati dell'esame autoptico potranno delineare esattamente le cause dell'avvenuto decesso.