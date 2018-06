Tamponamento fra furgone e autocisterna di cemento, caos in autostrada A4

CESSALTO Incidente stradale alle ore 7:06 in A4 un km dopo il casello di Portogruaro in direzione Milano. Tamponamento fra furgone e autocisterna di cemento. Una persona incastrata estratta dalla squadra di Portogruaro, Suem 118 sul posto con Autovie e polstrada.

Un nuovo incidente, un tamponamento, sempre in A4 un km prima dell' uscita Portogruaro in direzione Milano presumibilmente a causa dei rallentamenti causati del primo. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco Motta di Livenza e Mestre, entrati in contromano a Portogruaro con ausilio di Autovie venete e Polstrada.