Lotta ai tumori: domenica a Roncade la Camminata in rosa per la Lilt

RONCADE Il comune di Roncade, la Proloco e la sezione Avis comunale, insieme a Confartigianato e alla sezione trevigiana della Lilt hanno presentato nelle scorse ore la “Camminata in Rosa” che si svolgerà domenica 4 marzo, con lo scopo di sensibilizzare ognuno, ma in particolare le donne, alla prevenzione contro i tumori.

“Quello del cancro al seno - ricorda l’assessore allo sport, Loredana Crosato - è purtroppo un tema di grande attualità, che non si può e non si deve sottovalutare, tanto più che negli ultimi anni le donne colpite dalla malattia sono sempre più giovani. Sensibilizzare e affrontare con adeguati controlli medici, attuare uno stile di vita sano e corretto, lo stare insieme anche attraverso l’attività motoria sono sicuramente delle buone pratiche a favore della prevenzione. Questo lo scopo della Camminata di Roncade, per la quale auspico la massima partecipazione.” La camminata, lunga cinque chilometri di salubre solidarietà a favore della Lilt, prevede iscrizioni aperte fin dalle 8 del mattino (5 euro il contributo per la partecipazione) e, in omaggio ad ogni partecipante, una T-shirt in tema. Il percorso partirà da piazza I Maggio alle 9,30 e procederà verso san Cipriano, per poi tornare verso il capoluogo e dirigersi verso il Ceriape di via Vecellio, dove i volontari Avis offriranno un piccolo rinfresco a tutte le partecipanti. Chi fosse interessato a partecipare all'iniziativa si può rivolgere alla gioielleria Guerretta (0422 707103), alla Pro Loco (328 5997702) o all’Avis di Roncade (335 499220).