Camorra in Veneto: nella rete degli inquirenti finisce anche l'imprenditore Corvezzo

Noto imprenditore agricolo di Cessalto, ex Presidente del Treviso Calcio e ora anche "mente" di diverse operazioni di cambio valuta di vecchie Lire attraverso la connivenza di banche serbe: questo, perlomeno secondo la Dda di Venezia, sarebbe ora Renzo Corvezzo. Come difatti riporta "la Tribuna", l'imprenditore trevigiano sarebbe finito nella rete degli inquirenti in merito alle indagini sulle infiltrazioni della Camorra nel Veneto orientale, seppur non essendo ancora ufficialmente coinvolto ed indagato. La sua figura però, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe strettamente legata ad alcuni clan in riferimento ad operazioni bancarie aventi ad oggetto il cambio di grosse somme di vecchie e inutili Lire in denaro contante e in corso legale. Corvezzo, infatti, avrebbe avuto contatti con alcuni istituti bancari serbi conniventi, spiegando nel dettaglio ad alcuni uomini dei clan camorristici come effettuare il cambio di valuta (da tempo non più possibile attraverso la Banca d'Italia). L'ex patron dei biancocelesti però rimanda al mittente ogni accusa, dichiarandosi del tutto estraneo alle indagini, non sapendo il motivo per il quale è finito nel mirino dei carabinieri veneziani. Si dovrà quindi ancora attendere molto tempo prima che la sua posizione venga chiarita ufficialmente, ma nel frattempo è chiaro come la Camorra in Veneto avesse contatti non solo com imprenditori locali ma anche con importanti istituti bancari esteri.