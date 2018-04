A Treviso la nuova innovativa campagna di Slc Cgil per promuovere i tesseramenti

TREVISO Idee sempre fresche e non convenzionali in arrivo dal Sindacato Lavoratori della Comunicazione della Marca. Slc Cgil di Treviso ha avviato una nuova e innovativa campagna per incentivare i tesseramenti grazie all'entusiasmo degli stessi iscritti: chi porterà un collega a unirsi al sindacato e il nuovo iscritto riceveranno un buono per un libro in omaggio da scegliere tra una selezione di oltre 4.000 titoli alla Libreria Lovat di Villorba. L'iniziativa, lanciata a inizio mese, ha da subito registrato ampi consensi: già una ventina i nuovi tesserati approdati tra le fila del sindacato, che in provincia di Treviso nel 2017 ha raggiunto la quota di 950 iscritti tra grafici e cartai, lavoratori e lavoratrici dell'informazione, del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, delle telecomunicazioni, delle poste e dello spettacolo.

“Confrontandoci con i nostri iscritti abbiamo capito che nessuno meglio di loro conosce il sindacato e cosa significhi farne parte – racconta Nicola Atalmi, segretario generale Slc Cgil di Treviso – abbiamo quindi pensato di affidare proprio a loro il ruolo di portavoce dei nostri valori all'interno delle aziende. L'idea di regalare un libro come ringraziamento simbolico per l'impegno di chi si è speso a favore del tesseramento di un collega e come benvenuto per chi ha deciso di unirsi alla CGIL, è nata in modo quasi spontaneo. Il mondo dei libri è, anche per affinità con il settore che rappresentiamo, un naturale e imprescindibile punto di riferimento per la nostra categoria. Si legge per piacere, per conoscere, per informarsi e formarsi, ma anche, per legittima difesa”.