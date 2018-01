Il campanile "nudo" di Caonada in pericolo: salvarlo o abbatterlo?

MONTEBELLUNA E' una delle torri campanarie più particolari della Marca. Il campanile "nudo" di Caonada a Montebelluna è sprovvisto di pareti e soffitto, e la sua particolarità è quella di essere completamente aperto ed esposto al vento. Fatto di soli piloni di cemento ora rischia l'abbattimento - come riporta l'articolo de "La Tribuna di Treviso" - in quanto diversi pezzi già da molto tempo si staccano e cadono al suolo. Per motivi di sicurezza, la zona alla base del campanile è già stata transennata ma la struttura piange degli interventi di restauro drastici e l'ipotesi di farlo sparire, seppur remota, c'è.

55 anni di vita per la torre campanaria colpita da un male che sta danneggiando il suo calcestruzzo. Curarlo si può ma le campane continuano con il suo suonare incessante e con il loro movimento non migliorano la situazione. Parroco e cittadini vorrebbero scongiurare l'abbattimento a tutti i costi ma interventi di guarigione al momento stentano ad arrivare.