Conegliano: l'Università di Padova cancella il corso di laurea in infermieristica

CONEGLIANO E' una vera e propria doccia fredda per decine di giovani ragazzi trevigiani con la passione per la medicina e l'infermieristica, quella che il Senato accademico dell'Università di Padova ha annunciato nelle scorse ore.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'ateneo patavino ha deciso di sospendere le iscrizioni e le lezioni dell'anno accademico 2018-2019 per il corso in infermieristica attivo nella città del Cima. La colpa sarebbe da attribuire a una controversa decisione del MIUR che, la scorsa estate, avrebbe imposto una forte riduzione al numero degli iscritti alle professioni sanitarie, in particolare per quelle degli atenei veneti. L'Università di Padova si è vista così costretta a chiudere i corsi di Conegliano e Mirano che, dal prossimo anno accademico, vedranno svuotarsi le aule di lezione in cui negli ultimi tempi si erano laureati centinaia di giovani oggi impiegati come infermieri in molti ospedali del Veneto. Ad oggi sono 180 gli studenti trevigiani iscritti al corso di laurea coneglianese che dovranno essere ricollocati all'interno dell'università patavina con grandi disagi e costi di trasporto per il cambio improvviso di ateneo. A Conegliano rimarranno aperti solo i tirocini. Una magra consolazione per gli studenti che speravano di chiudere nella città del Cima il loro percorso di studi. La decisione ha sollevato numerose polemiche e non è da escludersi che, già nei prossimi mesi, l'ateneo padovano si attivi nuovamente per provare a far riaprire il corso di laurea coneglianese per l'anno accademico 2019-2020.