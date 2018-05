Comunali 2018, il Movimento 5 Stelle presenta i candidati ai giardini Sant'Andrea

TREVISO Si sono dati appuntamento ai giardinetti Sant'Andrea, nel cuore del centro di Treviso. Sono 27 i candidati per il consiglio comunale del Movimento 5 Stelle. In testa alla lista Domenico Losappio, candidato sindaco a Treviso per questa tornata elettorale. Insegnati, librai, impiegati, operai: tantissimi volti nuovi, molti dei quali alla prima chiamata alle urne. Un gazebo in uno spazio spesso discusso e contestato, quello dei giardini Sant'Andrea, dove qualche senza tetto frequentatore del parco ha avuto qualcosa da ridire agli esponenti del movimento, per un'area che rivendica una nuova vita. Cinque Stelle che ricercano uno spazio in consiglio comunale, grandi assenti di questa amministrazione attuale.

Eccolii nomi della lista del Movimento 5 Stelle per Treviso: Domenico Losappio, Michele Schiavinato, Giuliano Guidotto, Olimpio Zanchetta, Maurizio Mestriner, Antonia Balducci, Valerio Passeri, Pierfranco Monni, Roberto Cibin, Nicola Rossi, Claudia Mei, Adriano Rachello, Gemma Savastano, Luciano Fabrizio Londero, Ngoc Thuy Vo, Luigi Capoani, Gabriele Antonelli, Giuseppe Vanzella, Sara Tozzato, Massimiliano Greguol, Raffaele D'Agostino Amoroso, Roberto Di Giulio, Mirca Amendola, Luigi Rizzetto, Ingrid Chiarello, Alba Ottaviani, Antonella Longo, Angelo Sbelndorio.