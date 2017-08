Cane abbandonato sul terrazzo di un appartamento: i padroni rischiano la denuncia

TREVISO C'è un cane che abbaia disperato ormai da diversi giorni in viale Nazioni Unite. I residenti della zona pensavano, all'inizio, si trattasse di un episodio sporadico, ma da diverso tempo, nel silenzio e nella calura estiva di agosto, questo animale continua a soffrire sotto il sole.

Il motivo è molto semplice: i suoi padroni, lontani da casa per motivi lavorativi (o, più probabilmente, in vacanza) hanno abbandonato il cane nel terrazzino di casa, lasciandolo per gran parte della giornata sotto il sole cocente e per giunta senza la possibilità di muoversi. La segnalazione del problema è partita da alcuni residenti della palazzina, esausti per i continui latrati dell'animale, ed è stata raccolta dal consigliere comunale Davide Acampora che ha sottolineato come il regolamento condominiale non permetta l'abbandono di animali sulle terrazze (punto n.3). Il responsabile del Movimento Animalista Italiano (sezione di Treviso) Christian Badin (che ha già provveduto a inviare la segnalazione al Comando di Polizia Municipale), fa invece notare come la permanenza del cane nel terrazzo possa anche essere considerata come maltrattamento di animale e punibile con una sanzione penale per i padroni del quadrupede. Acampora e Badin si augurano ora che le Forze dell'Ordine possano rintracciare al più presto i proprietari del povero cane e risolvere questa spiacevole situazione, in primis per il bene e la salute della bestia, prigioniera da giorni di un terrazzino sempre più rovente.