Avvelenano il cane con l'acido perché abbaia troppo, Tobi rischia di perdere un occhio

RIESE PIO X Grazie al tempestivo intervento dei padroni di casa, il cagnolino Tobi non è in pericolo di vita ma potrebbe perdere un occhio. Come riportato infatti dalla "Tribuna di Treviso", ignoti si sono avvicinati alla recinzione di una villetta di via Enrico Toti, a Vallà di Riese, e infastiditi probabilmente dal forte abbaiare dell'animale, gli hanno spruzzato addosso un liquido simile all'acido muriatico. Un gesto riprovevole, che ha arrecato al cane un'ulcera alla cornea e un buco sulla zampa, oltre a segnarli e rovinargli il pelo.

"Quella mattina, invece delle solite corse e feste, Tobi era mogio - riportano i proprietari - e abbiamo capitò subito che qualcosa non andava. Poi, in poco tempo, ci siamo accorti che c'erano dei segni di schizzi sulla recinzione. A quel punto abbiamo intuito che poteva essere stato avvelenato e siamo subito corsi dl veterinario. Se non ci fossimo accorti in tempo Tobi sarebbe morto". Dell'accaduto sono stati informati anche i carabinieri, che ora cercheranno di risalire al colpevole.