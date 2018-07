Cagnolina avvelenata: il sindaco dispone la ricerca ai responsabili

MONTEBELLUNA A seguito dell’avvelenamento di una cagnolina avvenuto nei giorni scorsi in via General Fioroni a Montebelluna, il sindaco, Marzio Favero, ha accolto oggi nel suo ufficio la madre e la figlia proprietarie dell’animale per un incontro d’urgenza. Spiega il sindaco, Marzio Favero: “Ferma restando la distinzione gerarchica tra gli esseri umani e gli animali, è inaccettabile quanto è accaduto a un animale domestico. E’ un episodio davvero sgradevole e purtroppo non nuovo. Se è frutto di un comportamento intenzionale è cosa squallida e ingiustificabile, anche perchè se si ritiene che il cane di un vicino rechi disagio si va specialmente a parlare con il proprietario. Se invece non è intenzionale, è comunque un comportamento improvvido e pericoloso. Ho ascoltato il racconto delle proprietarie che hanno denunciato il fatto ai carabinieri ed ho attivato immediatamente la polizia locale perché si metta in contatto con le Forze dell’Ordine e con l’Ulss2 così da individuare quanto prima i responsabili di questo avvelenamento”.