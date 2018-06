Niente più cangurini nella fattoria di Godega: forestali pronti a portarli in uno zoo

GODEGA DI SANT'URBANO Dal grande giardino di una fattoria di campagna ad attrazione turistica per famiglie al parco tematico "Safarilandia" di Ravenna. Questo il destino di Bing e Bong, i due piccoli cangurini ("wallabies") salvati anni fa da un macello tedesco dall'imprenditore Gary Del Puppo e poi tenuti presso la propria abitazione di Bibano insieme ad alpaca, pavoni, asini, caprette, anatre e conigli. I canguri sono però considerati animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica tanto da costringere i forestali ad un sequestro immediato dopo una segnalazione anonima ricevuta a maggio. A nulla però sono valse le resistenze del proprietario. Come difatti riporta "la Tribuna", giovedì i forestali preleveranno i due marsupiali che verranno poi portati nella struttura romagnola dove ad oggi sono già presenti altri esemplari.