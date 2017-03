Canizzano, inseguimento tra ladri e carabinieri: arrestato un 44enne

TREVISO Un 44enne di origini moldave, L.S., è stato arrestato nella tarda serata di martedì dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso per ricettazione e porto di oggetti atti allo scasso. Lo straniero, con un complice, era a bordo di un furgone Citroen Berlingo quando una pattuglia dei militari, verso le 23, ha intercettato il mezzo (risultava rubato lo scorso 10 febbraio in una ditta di Casier) in via Michieli, nel quartiere di Canizzano. Ne è nato un rocambolesco inseguimento per le vie del quartiere in cui i due stranieri, abbandonata la vettura, si sono dileguati a piedi. Il 44enne è stato bloccato mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce. Lo straniero aveva in tasca una torcia tascabile e attrezzi da scasso.