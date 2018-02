"Migrazioni e pregiudizi": alle Canossiane una lezione con i richiedenti asilo

TREVISO La settimana delle attività integrative si svolge ogni anno nell’ottica di sviluppare conoscenze e competenze trasversali degli studenti grazie ad attività di laboratorio svolte su temi diversi dai programmi scolastici ma importanti per la formazione dello studente. Quest'anno i temi trattati dalle classi sono il “Giro d’Italia in tavola”, un laboratorio di cucina in cui scoprono l’importanza di una corretta alimentazione e il valore della cucina di alcune regioni d’Italia; “migrazioni e pregiudizi” in cui lavorano sulla cittadinanza attiva, in collaborazione con le associazioni Mani Tese, Progetto Giovani, Sprar, Casa dei Beni Comuni, I Care Ludobus e 9 ragazzi richiedenti asilo ospitati nella struttura Casa Rosa in qualità di volontari; la messa in scena di un Musical intitolato "Tutte le ragioni del mondo" che ha come tema principale il rispetto dell’altro, del suo punto di vista, delle sue ragioni. Il progetto e i risultati della settimana saranno presentati domani, sabato 10 febbraio, alle ore 9 nel teatro dell’Istituto, in viale Europa 20 a Treviso. Saranno presenti il sindaco Giovanni Manildo e l’Assessore alla formazione Anna Caterina Cabino.