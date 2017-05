Aeroporto Canova, Save replica a Manildo: "Il dialogo c'è sempre stato"

TREVISO Non hanno mancato di creare polemiche le dichiarazioni del sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, relative allo sviluppo dell’aeroporto Canova di Treviso. La replica di SAVE/AERTRE è giunta attraverso una nota dell’avvocato Fabio Gava, responsabile delle Relazioni istituzionali del Gruppo SAVE.

“Sono veramente meravigliato -scrive Gava- delle dichiarazioni del sindaco Manildo sulla presunta mancanza di dialogo con SAVE e AER TRE in merito all’aeroporto di Treviso. Il dialogo c’è sempre stato, sia con il Comune di Treviso che con il Comune di Quinto. Con ENAC, ancora nel dicembre scorso, abbiamo illustrato ai due Enti i criteri con cui si sarebbe lavorato al nuovo Master Plan, che tra l’altro è più un piano di ottimizzazione. Poi, in data 2 marzo, sempre con la partecipazione di ENAC abbiamo presentato in anteprima ai due Comuni separatamente il progetto e lo studio di impatto ambientale con le proposte di compensazione e mitigazione. In quell’occasione abbiamo proposto agli Enti interessati di farci avere anche le loro osservazioni e proposte alternative ed abbiamo atteso circa un mese senza avere alcun riscontro. Conseguentemente, il progetto con lo Studio d’Impatto Ambientale sono stati presentati formalmente al Ministero dell’Ambiente per la procedura VIA e in data 10 maggio è stata effettuata la presentazione pubblica. Abbiamo sempre assicurato ai Comuni la nostra disponibilità ad esaminare con attenzione le loro eventuali osservazioni. Conseguentemente non siamo in presenza né di fughe né di strane accelerazioni ed anzi, tutte le volte in cui il Comune di Treviso (tra l’altro socio di AER TRE e come tale rappresentato in CdA) o il Comune di Quinto ci hanno voluto convocare per discutere sulle tematiche dell’aeroporto ci siamo presentati”.