"Veci" e "Bocia" cantano a Miane aspettando il raduno triveneto

MIANE L’atmosfera si riscalderà ancora una volta sabato prossimo 28 aprile con il terzo evento corale inserito nel calendario degli eventi che precedono il raduno Alpino Triveneto che avrà luogo a Vittorio Veneto dal 15 al 17 giugno prossimi. Al Teatro auditorium Jean Antiga di Miane, in via Sturzo 13, dalle 20.45 sarà il turno del coro alpino Col di Lana, che propone un titolo suggestivo, classico nel mondo alpino come "Veci e Bocia”.

Un concerto vero, nel quale il racconto di tragici eventi accaduti nella Grande Guerra, sarà il pretesto per ricordare e dare luce ai sentimenti dove Speranza e Vita non si spezzano. Tutto da vedere e gustare. Con il Col di Lana sulla scena del teatro Jean Antiga ci saranno anche i cori Officina Vocale 2.0, e il Gruppo Vocale D'altro Canto, tutti diretti da Sabrina Carraro, e con accompagnamento al piano di Giovanni Tonon. Sarà come sempre in queste occasioni una serata da non perdere per farsi trascinare nelle emozioni che solo il canto sa suscitare.