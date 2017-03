La Cantina Le Manzane dona quattro hugbike dopo la vendemmia benefica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un'altra sfida vinta grazie alla solidarietà. Un assegno di 12.206 euro sarà consegnato alla Fondazione Oltre il Labirinto Onlus per l'autismo nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 3 marzo, alle 10.30, al 1° piano del laboratorio artistico Cristalli Varisco di Treviso. Quattro le Hugbike che si potranno acquistare con il ricavato della "5ª Vendemmia solidale, festa e beneficenza nella terra del Prosecco Superiore", una grande festa del cuore organizzata dalla cantina Le Manzane che domenica 11 settembre ha portato tra i filari di Glera dell'azienda di San Pietro di Feletto oltre 450 persone tra il profumo di mosto, la musica dal vivo e i giochi di strada. Le offerte, i contributi degli sponsor, insieme a parte del ricavato della vendita, nel periodo prenatalizio, delle bottiglie di Prosecco Superiore ottenuto con l'uva della #vendemmiadegliabbracci, sono stati devoluti alla fondazione trevigiana.

«Grazie a questa raccolta fondi da parte della famiglia Balbinot - ha spiegato Mario Paganessi, direttore e fondatore di Oltre il Labirinto - acquisteremo quattro Hugbike che saranno battezzate alla Treviso Marathon e saranno condotte a turno da personalità e volti noti legati a XI di "Marca" capitanati da Marco Varisco come i due fuoriclasse del ciclismo Marzio Bruseghin e Murilo Fischer, il campione mondiale di pasticceria Leo Di Carlo e il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Dopodiché queste bici saranno assegnate a 4 associazioni: una a Punto Genitori e Figli di Trieste, due al Centro Sportivo Le Bandie di Spresiano dove i ragazzi trascorreranno i centri estivi e un'altra ad una famiglia veneta con poche possibilità economiche. Abbiamo rispettato la tabella di marcia. Si chiude, come avevamo programmato, un bellissimo progetto». «Sono molto contento del risultato ottenuto - ha dichiarato Ernesto Balbinot, titolare della cantina Le Manzane -. Ci tengo, ancora una volta, a ringraziare gli sponsor e i partner che hanno sostenuto questa iniziativa perché senza il loro contributo tutto questo non sarebbe stato possibile».

Alla fine dell'incontro sarà offerto un brindisi con il Prosecco solidale. I partner e gli sponsor che hanno condiviso gli obiettivi benefici della #vendemmiadegliabbracci sono: Arti Grafiche Conegliano, Banca Prealpi, Dersut Caffe', Dolomiti.it Le più Belle Montagne del Mondo per l'ufficio stampa, Foto Francesco Galifi, Icas per le gabbiette fermatappi, Ideeuropee Communication in action, Polisportiva Valcervano, Ristorante Relais Ca' del Poggio, Rotas per le etichette, S'Paul n' Co. Design per la grafica, Vetreria Etrusca e Zeta Group per il video. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Treviso e dai Comuni di San Pietro di Feletto, Conegliano e Valdobbiadene con il sostegno del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco e dell'associazione di promozione sociale XI di "Marca". L'evento è, inoltre, accreditato tra le manifestazioni della Città Europea del Vino 2016. Cos'è la HUGBIKE®? La HUGBIKE® è uno speciale tandem in cui il guidatore "abbraccia" da dietro il passeggero.

Nasce dal "sogno" di un padre che desiderava fortemente pedalare con il figlio con autismo. Così Mario Paganessi, direttore e fondatore di Oltre il Labirinto e papà di Gianpietro, ha creato questa "bici degli abbracci". Il prototipo è assemblato dai ragazzi della Fondazione Oltre il Labirinto Onlus sotto la supervisione di operai specializzati. Fondazione Oltre il Labirinto Nasce nel 2009 a Treviso per volere di alcuni genitori con figli affetti da autismo. Scopo principale della Fondazione è quello di tutelare i diritti e la dignità delle persone con disabilità mentali o fisiche - in particolare dei soggetti affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo e/o da autismo - offrendo loro assistenza e supporto, terapie mirate e percorsi educativi e formativi adeguati. Fondazione Oltre il Labirinto opera in accordo e sinergia con altri organismi - pubblici e privati, italiani e esteri - ed è uno dei quattro rappresentanti italiani di Autism-Europe, la più grande associazione internazionale che ha l'obiettivo principale di promuovere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie e di migliorarne la qualità della vita. www.oltrelabirinto.it