Autocarro finisce nel canale, riescono ad uscire e a mettersi in salvo

CAORLE Erano a bordo di un autocarro e, per cause in corso di accertamento, il mezzo è finito in un canale. Si sono miracolosamente salvati, riuscendo ad abbandonare in tempo il mezzo. Attimi di terrore quelli vissuti domenica mattina, poco dopo le 10.20, da due uomini di 67 e 66 anni, entrambi di Oderzo. L'episodio di cui sono stati sfortunati protagonisti è avvenuto a San Giorgio di Livenza, frazione di Caorle, lungo via della Resistenza. Il veicolo su cui viaggiavano, un autocarro Mitsubishi, è uscito di strada finendo nel canale Livenza morta. I due son riusciti a liberarsi dall’abitacolo mentre la vettura si stava inabissando nel canale. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale di Caorle e un'ambulanza del Suem proveniente dall'ospedale di Caorle. Seppur molto scossi per l'accaduto i due uomini sono rimasti illesi.