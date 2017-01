Capannoni distrutti dalle fiamme a Crespano del Grappa: paura per degli animali

CRESPANO DEL GRAPPA Momenti di paura sabato mattina intorno alle 9.20 in via Santa Lucia a Crespano del Grappa all'interno di un'azienda agricola. Alte fiamme si sono infatti improvvisamente scatenate da due capannoni adibiti a ricovero per attrezzi e andati poi completamente distrutti, come anche un caricaballe per il fieno e ben 200 rotoballe. Fortunatamente però l'intervento dei vigili del fuoco, con diverse squadre da Treviso, Asolo, Montebelluna e Vicenza allertate dal titolare Devis Guadagnin, ha scongiurato che il rogo si estendesse alle abitazioni limitrofe e ad una stalla con degli animali all'interno. Ancora però da valutare le cause scatenanti del tutto, anche perchè l'intervento di spegnimento è ancora in corso dopo diverse ore dalla sua origine. Infine, sul posto, anche il nucleo antincendi boschivi di Crespano.

Gallery