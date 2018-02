Capitale della Cultura 2020: sconfitta la città di Treviso, a prendersi il titolo è Parma

TREVISO Parma è stata incoronata Capitale della Cultura per il 2020: la città emiliana ha vinto, battendo nove avversarie che avevano raggiunto la finale, tra le quali Reggio Emilia e Piacenza. La decisione è stata presa all'unanimità al Mibac venerdì mattina. Il Ministro Franceschini ha letto le motivazioni della scelta: la giuria presieduta da Stefano Baia Curioni ha deciso, optando proprio per Parma. Il sindaco Pizzarotti, molto soddisfatto, ha commentato a caldo: "Sono più emozionato oggi che il giorno delle elezioni. Questo premio ci dà una grande opportunità. Aver creato un'idea di città ha fatto mettere tante persone attorno a un tavolo a progettare".

Sulla mancata vittoria di Treviso è poi intervenuto il consigliere comunale trevigiano, e candidato sindaco per il centrodestra, Mario Conte: “Mi spiace molto per la sconfitta del progetto di Treviso Capitale della cultura 2020. Ci avevamo creduto noi per primi, quando nel febbraio dello scorso anno avevamo suggerito alla Giunta la presentazione della candidatura con una mozione in Consiglio comunale a firma mia e del collega Iannicelli. Ci riproveremo, di certo, l’anno prossimo, forti dell’esperienza maturata. Ogni progetto è migliorabile, abbiamo una base da cui partire e tempo per lavorarci. Idee ce ne sono molte, e siamo pronti a portare il nostro contributo, che in questa occasione ahinoi non è stato richiesto nonostante l’idea fosse partita proprio dalla Lega. Il nostro programma culturale è ricchissimo e già pronto, ed include ovviamente la riproposizione della candidatura a Capitale della Cultura 2021”.