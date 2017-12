Capodanno 2018, la musica di Radio Company scende in piazza anche a San Vendemiano

SAN VENDEMIANO La notte di capodanno si festeggia in piazza a San Vendemiano con la musica live di Radio Company. Dalle 22 nel piazzale di fronte al municipo si festeggerà con musica e animazione a cura di Dj Ale de Biasi e Loredana Forleo e la musica dal dal vivo dela band Wonderfun. Non mancherà lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte. Gli eventi targati Radio Company saranno anche nel capoluogo della Marca ed esattamente in piazza dei Signori, in piazza San Vito e alla Loggia dei Cavalieri con tre generi musicali live diversi tra loro.