Capodanno a numero chiuso per Piazza dei Signori, vertice sicurezza in Prefettura

TREVISO Si deciderà domani mattina alle 11.30 in Prefettura un possibile scenario di sicurezza per il Capodanno della Marca. Il salotto buono di Treviso potrebbe essere per così dire, non proprio per tutti. Spunta l'ipotesi - come riporta l'articolo de "La Tribuna di Treviso" - di una piazza dei Signori a numero chiuso. Le misure anti-terrorismo, sempre più stringenti, potrebbero veder limitare l'accesso alla piazza e agli eventi, così come accade già in molte altre città.

Così domani Prefetto, amministrazione comunale e forze dell'ordine si ritroveranno attorno ad un tavolo in Prrefettura. Non è ancora dato sapere quali saranno le misure messe in campo ma è prevedibile che il 31 dicembre il dispiegamento delle forze dell'ordine e di sicurezza sarà notevole. Gli occhi saranno puntati sulle zone più affollate del centro, ovvero piazza dei Signori, piazza San vito e Loggia dei Cavalieri che ospiteranno gli eventi musicali organizzati dal Comune di Treviso, senza dimenticare però la discussa ordinanza anti-botti che pevederà sanzioni sicure per chi sgarrerà e deciderà di festeggiare il nuovo anno tra petardi e fuochi d'artificio.