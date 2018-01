Moto e bici in fiamme nel garage di casa: tutta colpa dello scoppio di alcuni botti

MOGLIANO VENETO Un capodanno col botto (nel vero senso della parola) è quello che alcuni residenti di Mogliano Veneto hanno affrontato nella notte di San Silvestro, principalmente in via Gioberti dove un ricovero per attrezzi è andato a fuoco a causa del lancio di alcuni petardi che han incendiato una siepe a ridosso della struttura e le cui fiamme si sono poi propagate all'immobile in breve tempo. Ingentissimi quindi i danni causati, anche perchè all'interno si trovavano una motocicletta ed una bici di valore, ma fortunatamente il pronto intervento dei vigili del fuoco, allertati dai proprietari, ha evitato il peggio.

Inoltre, come riporta "il Gazzettino", ad andare a fuoco sempre a Mogliano e quasi in contemporanea è stata anche un'isola ecologica in via Ronzinella, e pure in questo caso per colpa di alcuni petardi lanciati nei cassonetti. Infine, un altro importante intervento dei pompieri è anche avvenuto a Zero Branco, in via Baldi, dove i lapilli di alcuni fuochi d'artificio hanno colpito due alberi che sono andati subito a fuoco, mentre a Conegliano ad andare in fiamme sono state alcune sterpaglie.